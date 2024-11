V Volkswagnu upajo na dogovor s sindikatom do božiča 24ur.com Vodstvo nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen, ki je nedavno opozorilo, da bi bilo lahko prisiljeno v Nemčiji zapreti več tovarn in ukiniti številna delovna mesta, upa, da bo dogovor o novi kolektivni pogodbi s sindikatom IG Metall doseglo do božiča. Vztraja pa, da je treba proizvodne zmogljivosti prilagoditi povpraševanju.

