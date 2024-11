V starosti 112 let umrl najstarejši moški na svetu 24ur.com Poslovil se je najstarejši moški na svetu, 112-letni Britanec John Tinniswood. Smrt so za medije potrdili njegovi družinski člani, ki so dejali, da je umrl v domu za ostarele, obdan z glasbo in ljubeznijo. Nekdanji računovodja se je rodil 26. avgusta 1912, štafeto najstarejšega živečega moškega pa prevzel aprila letos.

