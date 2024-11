Izredni sestanek zveze Nato in Ukrajine, Rusija grozi s povračilnimi ukrepi #video SiOL.net Zaveznice so med današnjim izrednim zasedanjem Sveta Nato-Ukrajina, ki je bil sklican v soboto, ponovno potrdile podporo Kijevu v boju proti ruski agresiji, so sporočili iz Nata. Do srečanja je prišlo po ruski izstrelitvi balistične rakete srednjega dosega prejšnji teden. Rusija je ob stopnjevanju napetosti Ukrajini danes zagrozila z novimi povračilnimi ukrepi.

