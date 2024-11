“Slovensko reprezentanco mora na evropskem prvenstvu voditi selektor s karizmo in avtoriteto” PORTAL PLUS Peter Vilfan je povedal tisto, kar si že nekaj časa misli večina slovenske javnosti, ki vsaj občasno spremlja slovensko reprezentančno košarko. Slovenska reprezentanca se je z veliko sreče sicer uvrstila na evropsko prvenstvo, ampak tako ne gre več naprej, to priznavajo tudi ključni igralci. “Šlepanje” na stare dobre čase se je dokončno izpelo, tudi Luka […]

