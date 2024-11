Na šolskih straniščih namestili nadzorne kamere, starši ogorčeni 24ur.com Nadzorne kamere na straniščih osnovne šole. Nezakoniti vdor v zasebnost in voda na mlin pedofilom ali učinkovit ukrep v boju proti medvrstniškemu nasilju? Na Slovaškem se je vnela burna razprava o potezi ravnatelja iz mesteca na severu države, ki je prepričan, da se na šolskih straniščih dogaja veliko slabih stvari. Poudarja, da so kamere tam nujne, ker da ščitijo učence. Starši šolarjev pa so og...

