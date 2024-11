Da gre pri dramaturško zvenečih besedah predsednika vlade in liderja Svobode Roberta Goloba, izrečenih minuli ponedeljek na Golobovem srečanju s predstavniki lokalne skupnosti Šaleške doline , Sindikata Premogovnika Velenje , Sindikata Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in Holdinga Slovenske elektrarne , ko je Golob piarovsko naučeno izjavil, da so "njegova prva skrb rudarji in njihove družine", za čisto ...