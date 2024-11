Vožnja z ljubljanskimi mestni avtobusi bo v petek zaradi prižiga prazničnih lučk po 16. uri brezplačna, ob tem pa bodo med 16. in 17. uro v smeri proti centru na Celovški, Barjanski, Dunajski, Zaloški in Tržaški cesti vozili dodatni avtobusi. Vožnja z avtobusi bo brezplačna tudi med 26. decembrom in 2. januarjem vsak dan po 17. uri.



