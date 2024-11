Mariborski policisti obravnavali dva tujca, v njunih avtomobil so našli … Lokalec.si Mariborski policisti so na območju Miklavža pri Ormožu obravnavali dva voznika osebnih avtomobilov. Gre za državljana Ukrajine in Češke, ki sta v svojih vozilih prevažala skupno osem državljanov Turčije. Policisti v zvezi s primerom še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, so sporočili mariborski policisti. Državljani Turčije so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Omenjeni Maribor

Turčija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Marta Kos

Matjaž Han

Janez Janša