Krka boljša od sosedov na lestvici, Ormožani zmagali v Kopru Sportal Rokometaši lige NLB so danes vstopili v 13. krog. Urbanscape Loka je s 25:28 izgubila na gostovanju pri Krki v Novem mestu, na Obali pa sta obračunali ekip z dna lestvice, Koper in Jeruzalem Ormož (31:36). Med tednom se bosta na igrišče podali še zasedbi Celja Pivovarne Laško in Rika Ribnice. Preostale tri tekme bodo na sporedu v soboto.

