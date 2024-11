Otroka tri leta skrivala v predalu: "Dekle je bilo živi mrtvec" SiOL.net O grozljivem dejanju poročajo iz Anglije. Mati, ki je deklico od rojstva pa do tretjega leta starosti skrivala v predalu pod sedežno v hiši v Chesterju, je obsojena na sedem let in šest mesecev zapora. Deklica ima katastrofalne posledice, piše BBC.

