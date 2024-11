Prava ekipa - nova oddaja o vrhunskem športu in športnikih iz mesa in krvi Lokalno.si Ob četrtkih ob 20.00 bodo športni navdušenci na Veseljaku in Aktualu dobili novo oddajo Prava ekipa. V njej boste izvedeli vse, kar se bo zanimivega in aktualnega dogajalo v različnih priljubljenih športih. Košarki, nogometu, hokeju na ledu, kolesarstvu, golfu, … kjerkoli, kjer nastopajo naše ali pa tuje zvezde. preberite več » ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Marjan Šarec

Matjaž Nemec

Matej Tonin

Vladimir Prebilič