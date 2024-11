Tri zdravstvene delavke tri leta niso prejele ocene za delovno uspešnost samo zato, ker so bile z dela odsotne zaradi nosečnosti in koriščenja materinskega in starševskega dopusta – prikrajšane so bile do napredovanja in posledično do višje plače. Pri Zagovorniku načela enakosti so ugotovili, da je bila obravnava zaposlenih neustrezna in da so bile diskriminirane na podlagi osebnih okoliščin.