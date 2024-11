(FOTO) V Lendavi so se spomnili igralke Duše Počkaj Vestnik V torek sta Občina Lendava in Knjižnica – Kulturni center (KKC) Lendava v avli gledališke in koncertne dvorane v Lendavi organizirala prireditev V spomin na Dušo Počkaj ob 100. obletnici njenega rojstva.





Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Marjan Šarec

Matjaž Nemec

Matej Tonin

Vladimir Prebilič