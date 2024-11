Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 13. ure obveščeni o pretepu na območju naselja Brezje. Po prvih ugotovitvah naj bi trije nasilneži pretepli oškodovanca in njegovo mladoletno hči in mu ukradli denar. Oškodovanec je zaradi poškodb poiskal zdravniško pomoč. Policisti so ugotovili identiteto nasilnežev in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper osumljence bodo ...