BAKOVCI – Obnovili zakonske obljube Družina

Župnija Bakovci in župnijski pastoralni svet župnije Bakovci sta v nedeljo, 27. oktobra, pripravila župnijsko srečanje za zakonske jubilante. Zbrali so se v župnijski cerkvi sv. Ane v Bakovcih pri zahvalni maši, ki jo je daroval župnik dr. Franc Zorec. Jubilantom se je zahvalil za zgled zakonske ljubezni in zvestobe. Na koncu maše je župnik vsakemu zakonskemu jubilantu še posebej čestital in v spo...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Janez Janša

Marjan Šarec

Vladimir Prebilič

Matjaž Nemec