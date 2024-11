Na Hrvaškem, Srbiji in v BiH pridržali 11 pripadnikov balkanskega narkokartela N1 Na Hrvaškem, v Srbiji in BiH so v okviru mednarodne akcije pridržali 11 pripadnikov t. i. balkanskega narkokartela. Kriminalna združba naj bi bila po navedbah hrvaške policije povezana z veliko kriminalno mrežo, ki uvaža večtonske pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Evropsko unijo, je danes sporočilo hrvaško notranje ministrstvo.

