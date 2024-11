FOTO: Je Kostak na območju podtalnice zakopal bolnišnične in druge odpadke? Dolenjski list Na portalu Necenzurirano.si so objavili fotografije, na podlagi katerih se porajajo sumi, da je krško komunalno podjetje Kostak na začetku leta na območju podtalnice zakopalo večje količine bolnišničnih in drugih odpadkov. preberite več » ...

