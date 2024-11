Začetek upora proti krivosodju Radio Ognjišče V Sloveniji se spet bližajo volitve. To je na shodu v Celju ugotavljal predsednik SDS Janez Janša. Na tamkajšnjem okrožnem sodišču se je pred tem udeležil nove obravnave v zadevi Trenta, ki je, kot kaže, nov montiran politični proces proti njemu. Ljudje, ki so ga prišli podpret, so napolnili Prešernovo ulico v knežjem mestu. Med njimi se je znašel tudi oborožen človek v civilu, p...

Sorodno