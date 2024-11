Evropski poslanci iz Slovenije o novi Evropski komisiji glasovali različno SiOL.net Evropski poslanci iz Slovenije so različno glasovali o novi Evropski komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen. Od skupaj devetih slovenskih evroposlancev so jo podprli trije, proti so bili vsi štirje poslanci iz vrst SDS, eden se je vzdržal, ena poslanka pa ni glasovala.

Sorodno