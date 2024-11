Liverpool pokazal svojo moč tudi proti zdesetkanemu Realu 24ur.com Na stadionu Anfield sta se v petem krogu ligaškega dela Lige prvakov udarila Liverpool in Real Madrid. Liverpoolčani so še enkrat več dokazali v kako izjemni formi so, ko so z 2:0 povsem zasluženo ugnali Madridčane, ki se ukvarjajo s številnimi poškodbami. Za zmago angleške zasedbe sta poskrbela Alexis Mac Allister in Cody Gakpo.

