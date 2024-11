Knjižni žanri na vzponu: Osredotočiti se je treba na kakovostno žanrsko literaturo RTV Slovenija Na Slovenskem knjižnem sejmu so razpravljali o razvoju žanrske literature, zlasti ljubezenskih romanov. Andrej Blatnik je poudaril pomen kakovosti in branosti žanrov, medtem ko digitalizacija in platforme, kot je BookTok, spodbujajo njihov razvoj.

