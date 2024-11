Branilci naslova v težavah, Elšnik z dvema podajama za "petardo" Sportal Po torkovi strelski eksploziji, na uvodnih devetih srečanjih petega kroga lige prvakov je padlo kar 40 zadetkov, so nogometni sladokusci stiskali pesti, da se bodo mreže tako pogosto in atraktivno tresle tudi na sredin večer, na koncu pa so videli 27 zadetkov. Nesporni derbi dneva med Liverpoolom in madridskim Realom je z 2:0 pripadel prvim, ki tako ostajajo edino moštvo s popolnim izkupičkom po p...

