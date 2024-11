Piše: Lucija Kavčič, C. R. V tem tednu poteka osrednja slovenska književna prireditev – Slovenski knjižni sejem, obljubljena dežela za ljubitelje knjig. Odprli so ga 25. novembra zvečer, za obiskovalce, letos jih pričakujejo okoli 60.000, se je odprl naslednjega dne, v torek, in ti se bodo med stojnicami različnih založb lahko sprehodili do nedelje zvečer, ko se bo sejem za eno leto spet zaprl. ...