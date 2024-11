Kordiš o čistkah in neoliberalnih politikah, Sukičeva mu očita 'miniranje' stranke 24ur.com Razkol v Levici, ki je prvič v vladi. Če se nas želijo znebiti, naj nas nesejo ven, je Miha Kordiš zabrusil vodilnim v Levici, potem ko so mu zaradi napadov na stranko zamrznili članstvo. Kordišu vodstvo Levice očita, da deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko ter da ne deluje v skladu s statutom. Kordiš pa jim vrača, da so mu članstvo zamrznili "nedemokratič...

Sorodno



























Omenjeni Levica

Luka Mesec

Miha Kordiš Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Karl Erjavec

Luka Dončić

Irena Majcen