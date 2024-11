Panika na slovenski osnovni šoli, domačni zvečer opazili več policistov Lokalec.si Osnovnošolec naj bi narisal šolo in zraven orožje ter še nekaj napisal, navaja Žurna24. Ravnateljica je o tem obvestila policijo in starše. Med starši na Osnovni šoli Brežice je včeraj zavladalo nelagodje. Od ravnateljice dr. Mateje Hadler so prejeli naslednji dopis: “Na šoli smo našli sliko s sumljivo vsebino, ki je obravnavana z največjo resnostjo. Takoj smo sledili vsem predpisanim protokolom, ...

