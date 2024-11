Celje Evropsko božično mesto 2025 Novice.si Mestu Celje je mednarodna žirija Mreže božičnih mest, ki jo podpira Evropski parlament, podelila naziv ‘evropsko božično mesto 2025’. Naziv za predanost v ustvarjanju pristne in vključujoče božične izkušnje bodo Celjani prevzeli sredi decembra v češkem Brnu. Izročili jim ga bodo predstavniki Evropskega božičnega mesta 2024 iz irskega Waterforda. Kot so sporočili iz Zavoda Celeia Celje, so se na ra ...

