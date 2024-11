Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL doma s 4:1 nadigrali vodilno ekipo lige Winnipeg Jets. Slovenski kapetan zmagovitih gostiteljev Anže Kopitar je v 18 minutah in 26 sekundah na ledu z golom in podajo dosegel dve točki. Skupaj je v sezoni že pri 25 strelskih točkah in si v ligi deli 19. mesto z Aleksejem Ovečkinom.



