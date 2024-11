Vozilo zaradi slabosti ustavila sredi ceste: nihče, razen policista, voznici ni priskočil na pomoč Primorske novice Minulo sredo nekaj minut po 12. uri je policist Postaje prometne policije Nova Gorica v krožnem križišču na Vojkovi cesti v Novi Gorici v bližini novogoriškega skate parka opazil ustavljen osebni avtomobil sredi ceste. V omenjenem vozilu je bila 88-letna voznica, ki se je zaradi trenutne slabosti oziroma zdravstvenih težav ustavila sredi vozišča. Nihče od drugih udeležencev v prometu, ki so vozili mimo, se do tistega trenutka ni ustavil in voznici, ki je imela očitne zdravstvene težave, ponudil pomoč.

