Novosadska opozicija spet blokira stavbo sodišča in državnega tožilstva RTV Slovenija Novosadska opozicija spet blokira stavbo tamkajšnjega sodišča in državnega tožilstva. Protestirajo zaradi priprtja aktivistov po velikem protestu zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji in nasilnega ravnanja policije.

Sorodno