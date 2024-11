Kamničanke brez podviga na Portugalskem Sportal Odbojkarice Calcit Volleyja so izgubile tudi tretjo tekmo lige prvakinj, v kateri so tako ostajajo brez točke. Pri Portu na Portugalskem so klonile z 0:3. V derbiju skupine sta se pomerili ekipi, ki ciljata na končno zmago, Vakifbanj in Vero Volley Milano. Odbojkarice Vakifbanja so slavile zanesljivo s 3:0.

