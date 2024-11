V predprazničnem času HOFER in Slovenska karitas srčno vabita k dobrodelnosti in k sodelovanju v 19. akciji zbiranja izdelkov, da bodo prihajajoči prazniki za otroke in družine v stiski bolj topli. Zadnji vikend v novembru in prvi vikend v decembru bo v vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji možno darovati hrano in izdelke za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. preberite več » ...