'Njena dejanja dokazujejo, da ni primerna za vodenje Državnega zbora' 24ur.com V poslanski skupini SDS zahtevajo razrešitev predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Očitajo ji ponavljajoče se kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimernega vedenja. "Priča smo manipulacijam, ki jih ne moremo pripisati nepoznavanju in neznanju nekoga, ki prvič sedi v klopeh DZ, temveč gre za namerne in dobro premišljene poteze po načelu, da cilj opravičuje vsa sredstva," je...

