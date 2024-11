Znane podrobnosti velikega požara v Kopru #video SiOL.net V sredo je okoli 17.30 zagorelo v Gasilski ulici v središču Kopra. Osebe iz objekta so bile na varnem in v požaru ni bil nihče poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Gasilci so požar pogasili, pogorel je celoten spodnji del hiše in večina zgornjega dela.

