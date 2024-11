Umrla je Nada Pantić Starič, še zadnja iz prve generacije televizijskih prevajalk RTV Slovenija Poslovila se je Nada Pantić Starič, dolgoletna prevajalka RTV Slovenija, ki je prevajala iz angleščine, nemščine in srbohrvaščine, njeno področje so bili predvsem politični oziroma nasploh zahtevnejši filmi in serije.