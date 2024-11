Adventni venček je že dolgo simbol predbožičnega časa, tradicija sega v 19. stoletje, ko je nemški teolog Johann Heinrich Wichern v Hamburgu zasnoval prvi adventni venček za otroke iz šibkejših okolij, da bi jim olepšal pričakovanje božiča. Sprva je postavil 24 sveč – 19 majhnih, ki so predstavljale vsakodnevno pričakovanje, in štiri večje, za štiri adventne nedelje. Kasneje so venček okrasili z z ...