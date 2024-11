SPAR Slovenija je s svojo trgovino na Žolgarjevi ulici v Slovenski Bistrici prisoten že 19 let. Letos so trgovino popolnoma prenovili in sodobnejši hipermarket je svoja vrata ponovno odprl danes, 28. novembra. Kot so sporočili iz podjetja SPAR Slovenija, so v dobrem mesecu in pol uspeli popolnoma prenoviti obstoječi hipermarket. Prenova je zajemala posodobitev njene zunanjosti in notranjosti, kjer ...