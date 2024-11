Terenski obiski: državna sekretarka dr. Kegljevič Zagorc danes na Gorenjskem Vlada RS Državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc se je danes mudila ob porečjih Poljanske in Selške Sore, Sore, Kokre in Save. Najprej si je skupaj s predstavniki direkcije za vode in koncesionarja na terenu ogledala ureditve vodotokov v dolini Hrastnice v Občini Škofja Loka, za tem pa se v Medvodah srečala s predstavniki občin.

