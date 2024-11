Podpora sklada Eurimages tudi filmoma Damjana Kozoleta in Martina Turka RTV Slovenija Med filmi, ki jih bo finančno podprl Evropski filmski sklad Eurimages, sta tudi dve slovenski večinski koprodukciji, in sicer 20 metrov režiserja Damjana Kozoleta ter Čista in zakopana režiserja Martina Turka.

Sorodno