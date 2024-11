Na eni največjih dražb umetniških del pri nas med drugim Jakopič in Kobilca 24ur.com Miklavž bo do nekaterih letos še posebej darežljiv, morda bo komu prinesel sliko Riharda Jakopiča, Hinka Smrekarja ali Ivane Kobilce. Dan po njegovem godu, 7. decembra, bo namreč v Ljubljani ena največjih dražb umetnin v zgodovini Slovenije. Na dražbi bo 39 slik, ki so skupaj vredne približno 1,3 milijona evrov. Kupci umetnin pa so po navadi zelo različni ljudje, od uspešnih posameznikov, podjetn...

