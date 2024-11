Šest golov in remi med Celjem in Jagiellonio 24ur.com V četrtem krogu ligaške faze Konferenčne lige so nogometaši Celja gostili poljsko Jagiellonio. Tekma, na kateri so grofje dvakrat vodili in kasneje tudi zaostajali, se je končala z izidom 3:3.

Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Vida Čadonič Špelič

Boštjan Poklukar

Janez Janša

Luka Mesec

Robert Golob