V Kranju je prišlo do prometne nesreče, in sicer na kolesarski stezi Kokrica-Naklo, kjer se je poškodovala kolesarka. Do nesreče naj bi prišlo zaradi psa, ki je s travnika pritekel na kolesarsko stezo, ker ga skrbnica ni imela na povodcu. Kranjski policisti pozivajo očividko in morebitne priče, naj se oglasijo ali pokličejo na Policijsko upravo Kranj.