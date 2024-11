Podmežakla je padla: hokejisti Celja še drugič do dvojnih točk, blestel finski novinec Ekipa Slovenska kluba v alpski hokejski ligi sta danes odigrala drugi medsebojni obračun v rednem delu sezone. Potem ko so prvega oktobra v Celju dobili domačini, so danes na Jesenicah prav tako zmagali; na koncu je bil izid 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) za Celjane.



