SKGZ že 70 let brezmejno povezuje Primorski dnevnik Brezmejno povezani: s tema besedama, ki sta označevali tako slovesnost kot priložnostni videospot, je Slovenska kulturno-gospodarska zveza v četrtek, 28. novembra zvečer v Kulturnem domu v Trstu svečano obeležila svojo 70-letnico s kulturnim programom, ki so ga oblikovali igralec Romeo Grebenšek, Orkester Glasbene matice pod vodstvom Patricka Quaggiata ter pianistka Astrid Glavina in harmonikarka ...

