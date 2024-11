Opozorilo: ves konec tedna bo zaprt del štajerske avtoceste SiOL.net Štajerska avtocesta bo zaradi vzdrževalnih del od danes zvečer do ponedeljka zjutraj zaprta na odseku med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru, so napovedali v Darsu. Zapora bi morala veljati že minuli konec tedna, a je bila zaradi slabega vremena prestavljena. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

