Borrell pozval Izrael, naj se preneha skrivati za očitki o antisemitizmu, in podprl dve državi RTV Slovenija V Bruslju je v četrtek potekalo drugo srečanje mednarodnega zavezništva za vzpostavitev dveh držav na Bližnjem vzhodu. Josep Borrell je spet podprl ustanovitev palestinske države in bil zelo kritičen do ravnanj Izraela.

