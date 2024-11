V avtu ga je ustrelil direktno v glavo Slovenske novice Mirko Pilinger - Miki bo zaradi umora in poskusa uboja v zaporu ždel 30 let. Dejanu Novaku so višji sodniki del sodbe razveljavili in vrnili v ponovljeno sojenje,

Sorodno















































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Igor Akrapovič

Janez Janša

Igor Papič

Boštjan Poklukar