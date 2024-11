Ledna dvorana praznuje 50. rojstni dan Lokalec.si Na današnji dan pred natanko 50 leti je bilo odprto mariborsko umetno drsališče. Čeprav uradne otvoritve ni dočakalo, so ga Mariborčani takoj vzeli za svojega, kar dokazuje podatek, da so v prvem mesecu obratovanja prodali kar 3400 parov drsalk! Maribor, kjer se je tradicija drsanja začela na zamrznjenem ribniku v parku, je dolgo čakal na svoje umetno drsališče. O izgradnji so v mestnem svetu razp ...

