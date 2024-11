Z januarjem bodo Rimske terme postale prve terme v Sloveniji, namenjene izključno odraslim obiskovalcem, starejšim od 14 let, poroča Delo. Ta odločitev temelji na nizkem deležu otrok med gosti in vse večjem povpraševanju po mirnem okolju za odrasle, brez veliko otrok. V bližini Rimske terme so že obstoječe termalne ponudbe za družine z otroki, kot so Thermana Laško in Terme Olimia, zaradi česar so ...