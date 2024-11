To so najlepše fotografije leta, posnete s Huawei napravami Študent Pisana druščina udeležencev se je zbrala v Centru kulture in umetnosti Sea World v kitajskem mestu Shenzhen, da bi prisostvovali svečani razglasitvi nagrajencev fotografskega fotografskega natečaja Huawei XMAGE Awards 2024. Nocoj bi rad iskreno čestital zmagovalcem in se poklonil ustvarjalcem, ki so v celoti sprejeli dobo fotografiranja s pametnimi telefoni. Obenem želim izraziti iskreno hvaležnos ...

Sorodno Omenjeni Huawei

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Andreja Katič

Tadej Pogačar

Igor Akrapovič