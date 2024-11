Telekom Slovenije in Xiaomi sta društvu OnkoMan predala donacijo v višini pet tisoč evrov za ozaveščanje o raku pri moških SiOL.net Telekom Slovenije in Xiaomi sta tudi letos z donacijo v višini pet tisoč evrov podprla Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan. Donacijo bo društvo OnkoMan namenilo izvedbi aktivnosti za ozaveščanje o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka pri moških. Donacijo sta Mateju Pečovniku, predsedniku društva, predala Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško, in Bo...

